У Львові водій вантажівки заблокував BMW, водій якого під наркотиками втікав від патрульних

Водій ігнорував вимогу зупинитися і втікав від патрульних 4 км

Патрульні Львова переслідували близько 4 км водія BMW, який порушив правила, не зупинився на вимогу і почав втікати. Затримати його вдалося за допомогою блокування авто.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Львова, на проспекті Чорновола інспектори помітили автомобіль BMW, який їхав смугою для громадського транспорту. Патрульні наказали водію зупинитися, але він проігнорував вимогу і почав втікати.

«Водій неодноразово наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху. На вулиці Винниця автомобіль вдалося зупинити, утворивши штучний затор. Дякуємо водієві вантажівки, який своїм транспортним засобом не дав порушнику можливості втікати далі», — повідомили у патрульній поліції.

31-річний водій BMW мав ознаки наркотичного сп’яніння, однак від перевірки відмовився. На нього оформили протокол за керування в стані наркотичного сп’яніння, протокол за невиконання вимог про зупинку та постанову за рух смугою для громадського транспорту.