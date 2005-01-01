У Львові вперше відбудеться всеукраїнський фестиваль архітектури «ВЕЖА»

У Пороховій вежі зберуться архітектори зі всієї України

У Львові вперше відбудеться фестиваль української архітектури «ВЕЖА», присвячений 110-річчю від часу створення першого громадського об’єднання архітекторів міста. Як повідомляє прес-служба Львівської міськради, фестиваль проходитиме протягом 28 червня – 1 липня, а основною локацією буде Порохова вежа.

Тема цьогорічного фестивалю — пошук національної ідентичності в сучасній архітектурі України. Учасниками фестивалю будуть відомі архітектори Львова, Дніпра, Чернівців, Вінниці, Запоріжжя, Києва, Тернополя, Миколаєва, Івано-Франківська, Рівного, Ужгорода, Польщі.

У рамках фестивалю відбудеться архітектурний кінофестиваль, дискусійний круглий стіл, проектний семінар (воркшоп), архітектурний квест, а також авторські лекції, концерт, пікнік-гаївка до дня архітектора у Свірзькому замку та багато інших цікавих подій.

«Сподіваємось, що і львівські архітектори, і гості нашого фестивалю підтримають цьогорічну тему, якій будуть присвячені усі події цього заходу, а саме: «Пошук власної ідентичності» і не лише української архітектури, але й безпосередньо львівської архітектурної школи. Переконаний, що ця тема особливо актуальна у наш буремний час, коли від правильних відповідей на питання «хто ми?» і «у чому наша місія?», залежить загалом існування нашої держави», — розповів голова Львівської обласної організації Національної спілки архітекторів України Богдан Гой.

Урочисте відкриття фестивалю відбудеться 29 червня о 11:00 у Пороховій вежі (вул. Підвальна,1).

Програма:

1 день, 29 червня

11:00−12:00 — урочисте відкриття Фестивалю, старт архітектурного квесту по Львову

12:00−16:00 — архітектурний кінофестиваль

Проектний семінар (ворк-шоп)

14:00−16:00 — круглий стіл: сучасні проблеми архітектури України: пошук самоідентичності

16:00−19:00 — авторські лекції про сучасну архітектуру України

2 день, 30 червня

12:00−14:00 — перегляд кінофільму «Україна. Повернення своєї історії»

15:00−16:00 — презентація результатів проектного семінару

17:00−22:00 — великий концерт до 110-річчя заснування спілки архітекторів у Львові, нагородження переможців кінофестивалю і квесту, вручення дипломів і відзнак.

22:00 — світлова вистава. Інтерактивне освітлення Порохової вежі.

3 день, 1 липня

10:00−17:00 — поїздка на святкову Мистецьку гаївку та замальовки на природі у Свірзькому замку.