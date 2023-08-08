У середу, 9 серпня, у Львові впродовж дня не курсуватимуть тролейбуси №30 (сполучення «Університет – вул. Ряшівська»). Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

На вул. Копистинського із 8:00 до 20:00 працівники ЛМКП «Львівводоканал» ремонтуватимуть аварійний каналізаційний колектор, тож уся вулиця – від вул. Кульпарківської до вул. Любінської – буде закрита для руху транспорту.

За інформацією управління транспорту ЛМР, на час робіт міські автобуси №25 та №51 оминатимуть вул. Копистинського по вул. Любінській.