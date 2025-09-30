Попереду на маленьку пацієнтку чекає ще одна складна операція і реабілітація

Спеціалісти Центру дитячої медицини врятували передчасно народжене немовля зі складними вродженими вадами: атрезією стравоходу та гідроцефалією. Маля потребувало медичної допомоги відразу після появи на світ, першу операцію дівчинці зробили на четвертий день після народження.

Дівчинка народилася на 32-му тижні вагітності з вагою лише 1 кг 830 г. Ще до появи на світ під час УЗД у дитини виявили вроджену ваду – атрезію стравоходу, при якій сегменти стравоходу не з’єднані. З пологового будинку маля скерували до Центру дитячої медицини, де за його порятунок взялася команда спеціалістів: хірурги, нейрохірурги, неонатологи, анестезіологи, згодом і реабілітологи, повідомили у медзакладі.

У крихітної пацієнтки спеціалісти Центру діагностували безфістульну форму атрезії стравоходу.

«Це найважча і дуже рідкісна форма атрезії стравоходу. Маля не може ковтати їжу, іноді навіть слину, і потребує термінової медичної допомоги від самого народження», – каже хірург Олег Ленів.

У дівчинки фактично була відсутня частина стравоходу. Він був розділений на два сегменти: верхній закінчувався «сліпо» в ділянці шиї, а нижній – біля шлунка. Відстань між ними була настільки велика, що з’єднати їх одразу було неможливо.

Команда торакальних хірургів вирішила провести багатоетапну хірургічну корекцію атрезії. Спершу дитині вивели езофагостому (шийний відвід стравоходу), щоб дівчинка могла ковтати слину, а також сформували гастростому – створили штучний отвір в шлунку, у який ввели спеціальний зонд для харчування. Це дозволило дитині рости і набирати вагу.

Після цієї операції лікарі виявили у немовляти ще одну ваду – гідроцефалію (накопичення рідини у головному мозку). Нейрохірург Західноукраїнського спеціалізованого центру Степан Кокиць успішно прооперував дівчинку, встановив шунт, що стабілізувало стан дитини та дозволило уникнути судом.

«Така операція є золотим стандартом лікування гідроцефалії у світі. Шунт встановлюється на все життя і не потребує заміни чи додаткових втручань. Далі дуже важливими залишаються регулярні контрольні обстеження та реабілітація», – каже Степан Кокиць.

Попереду на дівчинку чекає ще одна складна операція – формування штучного стравоходу. Протягом найближчих трьох років дитина буде під постійним наглядом фахівців Центру.