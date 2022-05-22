У Львові вшанували пам’ять Героїв України. Фото дня
Фото — Орися Шиян, 0 0
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У неділю, 22 травня, у День Героїв, яке щорічно припадає на четверту неділю травня, у Львові вшанували усіх захисників, які в різні часи боролись за незалежність держави. На Марсовому полі та на полі почесних поховань Личаківського кладовища у Львові пом’янули січових стрільців, воїнів УНР, УГА та УПА, діячів ОУН, Героїв Небесної сотні, військових російсько-української війни. На могили загиблих героїв поклали квіти та лампадки під супровід військового оркестру Національної академії сухопутних військ. Священики відслужили екуменічну молитву.
Фото Романа Балука
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