У Львові вшанували пам’ять Катерини Гандзюк

До міської ради зійшлися більше сотні небайдужих долею херсонської активісти Катерини Гандзюк. Біля входу до міської ради вони залишили лампадки.

Вечір організатори розпочали із хвилини мовчання. Пояснили, чому вийшли на вулицю і наголосили, що вимагають розслідувати смерть активістки та назвати імена замовників.

«Для мене дуже болить тема так званого «списку Гандзюк», який є переліком тих активістів, на яких вчинили напади за їхню професійну діяльність. Для мене смерть Катерини, я не буду казати якось пафосних слів, – вона просто для мене дуже болюча і вона є певним усвідомлнням тієї реальності, в якій живе зараз громадський активіст», – поділився громадський активіст Павло Бондаренко, який прийшов на вечір.

Фото Маркіяна Лисейка

Загалом до міської ради зійшлися більше сотні людей. Це представники громадського сектору та звичайні львів’яни. Долучився і міський голова Львова Андрій Садовий. Він зазначив, що коли на посади силовиків призначають не за професійністю, а за особистою відданістю - це приводить до смертей, тому закликав Луценка піти у відставку.

«Я переконаний, що як мінімум президент мав би звільнити з посади генерального прокурора, який дуже багато і по даному питанню мав висловлювань а Катерина померла так само як і десятки людей. які зазнають нападів», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, 4 листопада, стало відомо про смерть Катерини Гандзюк. Попередньо причиною смерті став тромб. Як інформував ZAXID.NET, проукраїнську херсонську активістку і працівницю Херсонської мерії Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї опіки 40% шкіри й сильне пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону. У поліції заявили, що безпосередньо кислоту на Ганзюк вилив 23-річний колишній учасник АТО, який теж перебуває під вартою. На його тілі виявили сліди хімічних опіків.