У Львові вшанували пам’ять Катерини Гандзюк
Лампадки запалили на центральній площі міста
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До міської ради зійшлися більше сотні небайдужих долею херсонської активісти Катерини Гандзюк. Біля входу до міської ради вони залишили лампадки.
Вечір організатори розпочали із хвилини мовчання. Пояснили, чому вийшли на вулицю і наголосили, що вимагають розслідувати смерть активістки та назвати імена замовників.
«Для мене дуже болить тема так званого «списку Гандзюк», який є переліком тих активістів, на яких вчинили напади за їхню професійну діяльність. Для мене смерть Катерини, я не буду казати якось пафосних слів, – вона просто для мене дуже болюча і вона є певним усвідомлнням тієї реальності, в якій живе зараз громадський активіст», – поділився громадський активіст Павло Бондаренко, який прийшов на вечір.
Фото Маркіяна Лисейка
Загалом до міської ради зійшлися більше сотні людей. Це представники громадського сектору та звичайні львів’яни. Долучився і міський голова Львова Андрій Садовий. Він зазначив, що коли на посади силовиків призначають не за професійністю, а за особистою відданістю - це приводить до смертей, тому закликав Луценка піти у відставку.
«Я переконаний, що як мінімум президент мав би звільнити з посади генерального прокурора, який дуже багато і по даному питанню мав висловлювань а Катерина померла так само як і десятки людей. які зазнають нападів», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.
Нагадаємо, 4 листопада, стало відомо про смерть Катерини Гандзюк. Попередньо причиною смерті став тромб. Як інформував ZAXID.NET, проукраїнську херсонську активістку і працівницю Херсонської мерії Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї опіки 40% шкіри й сильне пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону. У поліції заявили, що безпосередньо кислоту на Ганзюк вилив 23-річний колишній учасник АТО, який теж перебуває під вартою. На його тілі виявили сліди хімічних опіків.