У Львові вшанували пам’ять патріарха УАПЦ Мстислава

У неділю, 10 червня, у Львові тривають урочисті заходи, присвячені 120-річчю від дня народження та 25-річчю від дня упокоєння Святійшого патріарха УАПЦ Мстислава.

На площі біля церкви Успіння Пресвятої Богородиці відбулась панахида, яку очолив Блаженніший митрополит Макарій. Участь у ній взяли представники духовенства УАПЦ, миряни та представники влади.

«Щоб досягнути нового, кращого життя, ми повинні вшановувати наших духовних лідерів, провідників Христової Церкви. Адже в тяжкі часи вони не зрадили своєї віри, своєї землі, не побоялись стояти на сторожі правди, залишатись вірними Україні у найважчих випробуваннях, взяли на себе відповідальність за долю цілої нації. Такою людиною був і патріарх Мстислав, справжній духовний батько українського народу, праведник, який гідно прожив своє життя, став живим символом правди і честі для всіх нас», – сказав Блаженніший Макарій, митрополит Київський і всієї України, предстоятель УАПЦ.

Міський голова Львова Андрій Садовий висловив сподівання, що у Львові незабаром з’явиться вулиця Патріарха Мстислава, сподвижника церкви і українського народу.

«Це велика честь, що наше місто має поєднану історію з патріархом Мстиславом. Також я переконаний, що вулиці Патріарха Мстислава у Львові бути. Вірю, що мудрі депутати Львівської міської ради виконають свій обов’язок. Хочу подякувати всім, хто сьогодні прийшов сюди вшанувати пам’ять патріарха. Він завжди буде жити в наших серцях, бо це велика Людина і великий Душпастир», – зазначив міський голова

На Личаківському кладовищі відбулася панахида на могилі Іванни Скрипник – дружини Святійшого патріарха Мстислава.

Опісля, у Палаці творчості дітей та юнацтва розпочали урочисту академію.