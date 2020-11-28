Після спільної молитви на площі запалили свічки і лампадки

У суботу, 28 листопада, на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку представники влади, громадськість та духовенство помолились екуменічну панахиду за жертвами Голодоморів.

Як повідомляє Львівська міськрада, у Львові помолились за жертв Голодоморів та згадали пам’ять загиблих хвилиною мовчання. Після спільної молитви на площі запалили свічки і лампадки. Молитву в пам’ять про загиблих очолив Владика Димитрій.

До заходу долучився міський голова Львова Андрій Садовий з дружиною Катериною та сином Антонієм.

У Львові є 89 людей, які пережили Голодомор 1932−1933 років, їм виплатили одноразову матеріальну допомогу в розмірі тисячі гривень. Нагадаємо, День пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій вшановують в Україні щорічно у четверту суботу листопада.