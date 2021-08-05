У Шевченківському районі Львова встановили три експериментальні контейнери для відходів зі саду та городу. В них можна викидати гілля, трави, квіти, листя. Зібрану органіку переробляють на компост, яким підживлюють міські клумби. У ЛКП «Зелене місто» кажуть, що нові контейнери користуються популярністю, тож у Львові встановлять ще 17 таких самих.

Цей пілотний проект діє вже тиждень. Один з нових контейнерів встановила компанія-перевізник сміття «Санком» на вулиці Яблуневій. Його заповнюють за кілька днів, бо поруч розташовані приватні будинки, біля яких збирають багато відходів з городу та саду.

«Гілки займають велику кількість місця в контейнері. І вже звичайний мешканець, який має викинути кульок побутового сміття, змушений складати його біля контейнера. Таким чином є антисанітарний стан на наших контейнерних майданчиках. На сьогоднішній день ми бачимо, що люди починають сортувати, оскільки більшість тут приватного сектору. Вони доглядають свої городи і вже складають правильно сміття», — розповіла начальниця відділу ЖКГ Шевченківської райадміністрації Наталя Залужна.

У ЛКП «Зелене місто» додають, що у місті щорічно збирають понад 16 тис. тонн рослинних відходів. Якщо вони потраплять до нових контейнерів, то їх утилізують правильно. В іншому разі вони довго гнитимуть на звичайних полігонах ТПВ. Тому львів’ян закликають долучатися до правильного сортування сміття.

За липень у місті зібрали 930 тонн органічних відходів. Це абсолютний рекорд, каже заступниця директора ЛКП «Зелене місто» Оксана Кошак.

«Понад 200 тонн харчових відходів привіз бізнес. Власне, це наші великі виробники продукції у Львові. А також понад 120 тонн органіки ми зібрали від населення. Ну і також понад 610 тонн — це зібрані садові відходи», — додала Оксана Кошак.

На підприємстві розповіли, що майже на всіх сміттєвих майданчиках Львова є контейнери для органічних відходів. Тому 97% львів’ян мають змогу відсортовувати це сміття.

А через спеку навіть їх частіше вивозять — аж тричі на тиждень. А на їхнє місце ставлять помиті.

«Контейнери обладнані спеціальним подвійним дном, яке дозволяє відділити рідку фазу від твердої. Також є спеціальні бокові отвори для провітрювання. Органіка в цих контейнерах не запарюється, постійно відбувається провітрювання. Ми таким чином мінімізовуємо взагалі утворення неприємних запахів», — каже заступник директора ТОВ «ГрінЕра Україна» Тарас Колодій.

Всю органіку привозять на компостувальну станцію. І вже опісля її використовують для підживлення ґрунту чи клумб. «Зараз ми його використовуємо при всіх посадках: при посадках дерев, клумб, максимально де можливо використовуємо», — пояснює міський садівник Максим Кошельник.

А оскільки в контейнери для органіки викидають фрукти та овочі, то міські клумби стають оригінальнішими — в них проростають насінини перероблених овочів та фруктів.

«Коли ми використовували компост для висадки декоративних рослин, то в ньому попалася насінина помідорів, які тут і проросли. Ми вирішили їх не забирати, позаяк вони не є бур’яном, вони не шкодять, вони мають вигляд. В принципі, мені видається, що це прикольно, коли в центрі таке з’являється», — додає Максим Кошельник.

У мерії кажуть, що нові контейнери для гілок, квітів та листків встановлять також у міських парках. Загалом у Львові буде щонайменше 20 таких сміттєвих баків.

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