Австрійська делегація у Львові

З коротким візитом у Львові перебуває президент Австрійського парламенту Вольфгант Соботка. Про це у вівторок, 26 вересня, розповів міський голова Андрій Садовий.

«Навесні австрійський та український парламенти ратифікували угоду щодо розбудови медичної інфраструктури в Україні, зокрема будівництва реабілітаційного блоку, яким займеться компанія VAMED у Львові. Це критично важливе рішення для нас. Адже Перше медоб’єднання Львова вже прийняло 15 тис. поранених. Розповів делегації про те, як розвивається наш центр реабілітації Unbroken», – написав Андрій Садовий.

Вольфгант Соботка та Андрій Садовий (Фото зі сторінки Андрія Садового)

Зазначимо, що делегація Австрійського парламенту також відвідала Київ. Вольфгант Соботка виступив у Верховній Раді. За словами посадовця, хоч Австрія є нейтральною у військовому плані, але підтримує незалежність України.