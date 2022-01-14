Автомобіль виїхав на зустрічну смугу та тротуар, зніс дорожній знак і зупинився

У Львові на вул. Любінській водієві автомобіля Кіа стало погано за кермом. Перетнувши зустрічну смугу, автомобіль повалив дорожній знак та зупинився на тротуарі. Дорожньо-транспортна пригода сталася у п’ятницю зранку близько 7:40 на вул. Любінській навпроти «Будинку меблів». Медики, які прибули на місце ДТП, констатували смерть водія.

Фото поліції та очевидців

За інформацією поліції, водій Kіа Soul, 50-річний львів’янин, раптово помер під час руху автомобіля. Некерований транспортний засіб виїхав на зустрічну смугу та тротуар, зніс дорожній знак і зупинився. У поліції ZAXID.NET розповіли, що в момент ДТП в автомобілі перебували троє пасажирів. Внаслідок події ніхто не постраждав.

На місці ДТП працюють слідчі. Тіло водія скерували на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Наразі вирішують питання правової кваліфікації події.

У Telegram-чаті Варти-1 свідки повідомили, що випадок стався з водієм таксі. У поліції цієї інформації не підтвердили.