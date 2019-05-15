Садовий заборонив будь-яку обрізку дерев у Львові

Міський голова Львова Андрій Садовий ініціював заборону будь-якої обрізки дерев у Львові до затвердженням виконавчим комітетом уніфікованих правил. Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий у середу, 15 травня, під час зустрічі з громадськими активістами, які зареєстрували петицію проти радикальної обрізки дерев.

Зокрема, мер підтримав позицію активістів, авторів петиції про заборону варварської обрізки дерев у Львові, та наголосив, що методику, яку зараз використовують комунальні чи приватні компанії, по-варварськи формуючи крони дерев, потрібно змінювати.

«Те, що ми зараз бачимо в обрізці дерев, — це вандалізм та варварство. Не можу зрозуміти, яким чином це відбувається, та хто виконує ці роботи, — зазначив міський голова. — Я щиро дякую нашим колегам-активістам, які добровільно зголосились допомогти, за цю ініціативу, бо у Львові не має бути більше жодного випадку такої варварської обрізки. А перш ніж щось робити, повинна бути чітка певність, що ми це робимо правильно».

Щодо всіх випадків неякісної обрізки дерев, за словами Садового, проведуть розслідування, за результатами якого винних осіб покарають.

Як зауважила заступниця директора ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олександра Сладкова, фахова та грамотна обрізка має бути практично невидимою, адже в такому разі обрізається не більше 25% маси крони.

Андрій Садовий доручив напрацювати склад робочої групи, яка б займалась врегулюванням питання з обрізкою дерев. У робочу групу мають увійти представники міжнародних інституцій, зокрема — GIZ.

Окрім того, мер зазначив, що готовий ввести нову посаду ландшафтного архітектора Львова. Також мер доручив провести для керівників ЛКП презентацію щодо правильної обрізки дерев і якісну інвентаризацію усіх зелених насаджень.

«Потрібно напрацювати дорожню карту з реформування структури міської ради та комунальних підприємств, покарати винних за ті випадки варварської обрізки, які маємо. Так, як є сьогодні, залишатися більше не може. Це — злочин. Також керівникам ЖЕКів потрібно презентувати та пояснити — як можна і як не можна обрізати дерева. Наразі ж ми маємо заборонити будь-яку обрізку дерев, доки не напрацюємо та не затвердимо рішенням виконкому чіткі правила, які стосуються Львова», — зазначив міський голова.

Також мер рекомендував посилити просвітницьку роботу в цьому напрямі. Відтак, мерія запрошує місцеві телеканали до співпраці. «За цим прикладом ми можемо впроваджувати норми Євросоюзу у Львові вже зараз. Просимо колег-активістів долучитись до роботи, а громада міста вам за це подякує», — додав Андрій Садовий.

Нагадаємо, громадські активісти зареєстрували петицію проти варварської обрізки дерев, яка менш ніж за добу набрала необхідні 500 підписів. Відтак, її розгляне сесія Львівської міської ради. Петицію підготували Павло Олефіренко, Олександр Шутюк, Олександра Сладкова, Юрій Тер-Арутюнян, Орест Олеськів, Ірина Миронова, Павло Голубець та Софія Селіщева.