У Львові започаткували ініціативу «Сімейні радники»

На Львівщині жертвами домашнього насильства є не лише жінки та діти, а й чоловіки.

Тепер люди, які потерпають від сімейних проблем: невиплати аліментів, домашнього насильства чи інших складних ситуацій у родині, можуть звертатись по допомогу до сімейного радника.

Сімейний радник працює на волонтерських засадах. Він надає інформацію щодо прав людини та допомагає ідентифікувати порушення.

У Львові така радниця – Надія Філінська-Іваньо. Щовівторка з 10:00 до 13:00 вона прийматиме відвідувачів в офісі в Другому Львівському місцевому центрі, що розташований на вул. Винниченка, 30.

Сімейний радник вислуховує проблему, пробує зрозуміти людину і радить, куди звернутися.

«Коли до нас буде приходити людина, ми будемо бачити, яку саме їй потрібно допомогу надати: чи це буде юридичного спрямування, чи психологічна, чи звичайна адміністративно-канцелярська допомога у заповнені певних документів. Тоді будемо скеровувати людини в ту інстанцію, яку вона потребує», – розповіла сімейна радниця у Львові Надія Філінська-Іваньо.

У цьому ж приміщенні можна буде звернутися по допомогу до працівників юстиції, соціальної служби, а також – юриста чи психолога. Громадські радники це представники громадськості, які співпрацюють із юристами системи безоплатної правової допомоги, фахівцями державної виконавчої служби Міністерства юстиції, співробітниками Міністерства соціальної політики, Національної поліції, психологами.

До слова, нововведення ініційове Міністерством юстиції. Сімейні радники вже працюють у Києві.