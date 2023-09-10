Тариф за паркування тут становить 5 грн за годину

У Львові на вул. Долинського, 2-10 та на вул. Хімічній, 1-5 запрацювали паркувальні майданчики на 21 місце кожен. Про це повідомляє ЛКП «Львівавтодор».

На кожному паркувальному майданчику передбачено по три місця для паркування автомобілів людей з інвалідністю.

Термінал для розрахунку за користування майданчиком на вул. Долинського розташований на вул. Замарстинівській, 36, а для оплати за паркування на вул. Хімічній – на вул. Хімічній, 22 і Замарстинівській, 43.

Також за паркування можна сплатити безготівково, відсканувавши QR-код на інформаційному щиті.

Оскільки це четверта зона паркування, то тариф тут становить 5 грн за годину. Для мешканців будинків, прилеглих до паркувального майданчика, діють пільгові абонементи або пільговий тариф – 3 грн/год. У будні дні майданчики працюють з 8:00 до 20:00.