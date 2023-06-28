Також підрядник облаштував доріжку-серпантин для маломобільних груп

У Львові біля міської дитячої лікарні, що на вул. Пилипа Орлика, завершили облаштовувати доріжку-серпантин для маломобільних груп населення та парковку на понад 60 авто. Зробили це в межах реконструкції вулиці. Про це у середу, 28 червня, повідомили у Львівській міській раді із посиланням на ЛКП «Львівавтодор».

Роботи з благоустрою схилу на території лікарні стартували минулого року. Тоді замість старої доріжки підрядна організація ТзОВ «Онур» проклала новий тротуар зі сходинками протяжністю близько 120 м. А в середині червня цього року біля підніжжя схилу, поруч із медзакладом, підрядник завершив облаштування парковки на понад 60 машин.

«Минулого тижня ми закінчили замощувати доріжку-серпантин для маломобільних груп населення протяжністю близько 420 м. Для хідника із сходинками, який було збудовано торік, а також для доріжки-серпантину ще мають встановити поручні. Окрім цього, ще потрібно завершити роботи з формування ландшафту схилу, а також провести озеленення. Зокрема, тут висадять близько півсотні дерев», – розповіли в ЛКП «Львівавтодор».

Що стосується освітлення схилу, то там вже змонтували майже всі опори. Загалом їх має бути 33. Вздовж доріжки-серпантину залишається облаштувати 20 лавок зі смітниками.

«Відтак територія біля дитячої лікарні на вул. П. Орлика стане зручною та затишною локацією для відпочинку і прогулянок на свіжому повітрі маленьких пацієнтів, а також їхніх батьків», – додали в ЛКП «Львівавтодор».

Нагадаємо, капітальний ремонт вул. Пилипа Орлика, протяжність якої близько кілометра, розпочали у 2020 році та проводили в кілька етапів. Вартість робіт становить 74,8 млн грн. Реконструкцію дороги здійснювала турецька компанія «Онур».