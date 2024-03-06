Інтеграційний хаб сприятиме адаптації ВПО у новому місті

Благодійний фонд «Твоя опора» повідомив про відкриття інтеграційного хабу, який працює при прихистку для ВПО, що розташований у центрі Львова на вулиці Дрогобича, 5. Основна мета закладу – всесторонньо сприяти адаптації внутрішньо переміщених осіб на новому місці та їх комфортній інтеграції в громаду регіону.

Проект з оснащення інтеграційного хабу «Твоя опора» реалізується міжнародною гуманітарною організацією CORE Response за підтримки American Red Cross.

Інтеграційний хаб «Твоя опора» – це комфортний простір, де люди, які постраждали від війни й знайшли безпечний прихисток у Львові, можуть отримати всебічну допомогу. Тут знайдуть підтримку як дорослі, так і діти.

Завдяки програмам, які реалізовуватимуться на базі інтеграційного хабу, відвідувачі зможуть:

розширити коло знайомств;

опанувати нові навички;

отримати допомогу в інтеграції у нову громаду;

знайти можливості для працевлаштування, навчання, дозвілля.

«Люди, які через війну втратили все та вимушені були шукати нове місце для життя й починати його мало не з «0», потребують не лише даху над головою й підтримки. Їм потрібно стати повноцінними членами громади, де вони зможуть розвиватися, набувати нових знань, вмінь, досвіду тощо. Тому ціль інтеграційного хабу – сприяти новим мешканцям Львова стати міцно на ноги, реалізувати себе, почуватися комфортно на новому місці й стати повноцінними членами громади», – зазначає Валерія Татарчук, засновниця та генеральна директорка БФ «Твоя опора».

«У фокусі уваги CORE – всебічна підтримка українців, які постраждали від війни. Важливо допомогти закрити базові потреби цих людей у безпеці, їжі та даху над головою. Але не менш важливо допомогти вимушеним переселенцям відновити життєстійкість та соціальну активність. Цей хаб створений, щоб допомогти постраждалим від війни українцям якомога швидше адаптуватися і максимально ефективно реалізувати себе у новому місті», — повідомила виконавча директорка CORE Response в Україні Ліана Хоровицька.

Команда інтеграційного хабу пропонує своїм відвідувачам:

індивідуальні та групові психологічні консультації сімей ВПО;

проведення заходів соціально-психологічної підтримки для батьків та дітей;

групи взаємодопомоги для ВПО, які намагаються подолати залежності;

творчі майстерні для дітей і дорослих;

комп’ютерні курси для дорослих;

заняття з роботехніки для дітей;

підтримку від НR і допомогу в пошуку роботи.

Окрім того, на базі «Твоєї опори» працюють професійні вихователі, які доглядатимуть за дітьми, чиїм батькам необхідний час для налагодження справ. У разі потреби батьки можуть залишити тут дитину на 3 години.

Важливо! Участь в програмах інтеграційного хабу відбувається за попереднім записом за номером телефону: +38 097 574 14 42.