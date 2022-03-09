У середу, 9 березня, у Львові почав працювати новий тимчасовий трамвайний маршрут №6а. Від курсуватиме за скороченим маршрутом шостого трамвая, додаткові вагони розвантажать пасажиропотік із залізничної станції Підзамче, куди приїжджає більшість поїздів з київського напрямку.

Новий трамвай курсуватиме від церкви св. Анни (вул. Городоцька) до вул. Миколайчука та у зворотному напрямку. На маршруті будуть їздити чотири вагони з приблизним інтервалом 20 хвилин.

Новий трамвай курсуватиме за скороченим маршрутом 6 трамвая (для збільшення схеми клікніть по ній)

«У зв’язку із тим, що більша кількість потягів тепер мають зупинку на станції «Підзамче», від сьогодні, 9 березня, ЛКП «Львівелектротранс» запровадило тимчасовий трамвайний маршрут №6а. Метою нововведення є транспортування пасажирів, які приїжджають на станцію «Підзамче», до центра Львова», — повідомили у «Львівелектротрансі».

Нагадаємо, з 1 березня трамваї та тролейбуси Львова курсують з 6:00 до 22:15, адаптовуючись до вимог воєнного часу і комендантської години, запровадженої у місті.