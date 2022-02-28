Останній трамвай із Залізничного вокзалу буде відправлятися о 22:15

У Львові продовжили час руху трамваїв та тролейбусів. Із 1 березня міський електротранспорт курсуватиме до 22:15.

Як повідомили у понеділок, 28 лютого, у прес-службі «Львівелектротрансу», із вівторка, 1 березня, трамваї та тролейбуси Львова, курсуватимуть довше – з 6:00 до 22:15. За цим графіком буде курсувати весь львівський електротранспорт, крім тролейбуса №29 (Університет – Аеропорт). Водночас міські автобуси, як і раніше, курсуватимуть лише до 21:00.

І трамваї, і тролейбуси курсуватимуть за спеціальним режимом руху по інтервалу. Під час повітряної тривоги транспорт зупиняється, а пасажири повинні перейти у найближче укриття.

«Ми просимо львів’ян та гостей нашого міста з розумінням поставитися до роботи електротранспорту, оскільки працівники ЛКП «Львівелектротранс»: водії трамваїв та тролейбусів, монтери колії, наші хлопці із служби енергогосподартва, з безпеки руху та інші долучені до формування оборонних заходів у місті», – йдеться у повідомленні «Львівелектротрансу».

Нагадуємо, у Львові та області встановили комендантську годину – з 22:00 год і до 6:00. У цей час на вулицях можуть перебувати лише працівники критичної інфраструктури за спеціальними перепустками.

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