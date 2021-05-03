Bikenow працював у Києві під брендом Nextbike, але у 2020-му провів ребрендинг і змінив додаток

У понеділок, 3 травня, у Львові запустили велопрокат Bikenow, що працює за так званою байк-шеринговою системою. Bikenow працював у Києві з 2018 по 2020-ий під брендом Nextbike, після чого провів ребрендинг, змінив мобільний додаток і обладнав свої велостанції. Наприкінці квітня на сторінці Bikenow оголосили про вихід на львівський ринок, на якому за схожим принципом від 2017 року працює той самий Nextbike.

Принцип використання Bikenow такий самий, як і в Nextbike та інших системах громадського велопрокату. Спершу потрібно скачати додаток, зареєструватися, поповнити рахунок і через нього відсканувати QR-код велосипеда. Після цього велосипед розблокується і почнеться відлік часу, впродовж якого з вашого рахунку зніматимуть кошти. Особливість цієї системи полягає у тому, що повертати велосипед не потрібно у те місце, де його взяли, головне – припаркувати його на будь-якій іншій станції цього велопрокату.

Одна поїздка на Bikenow у Львові коштуватиме 5 грн за розблокування велосипеда та 50 копійок за кожну хвилину подорожі (наприклад, 20-хвилинна поїздка обійдеться у 15 гривень). Існують також місячні (399 гривень) та сезонні абонементи (1499 грн, діятиме до грудня). При купівлі абонемента перші 30 хвилин кожної поїздки будуть безкоштовними, а кожні наступні 30 хвилин коштуватимуть 20 гривень.

Співзасновник Bikenow Олексій Кладов повідомив ZAXID.NET, що у Львові сервіс поки працює у тестовому режимі – наразі Bikenow встановив 100 велосипедів і збільшить їхню кількістю, якщо буде попит.

Зазначимо що перший в Україні громадський велопрокат відкрили у 2016 році у Львові – це був Nextbike, який тепер працює ще й у Івано-Франківську, Вінниці та Одесі.

За даними аналітичної системи YouControl, окрім Олексія Кладова, який володіє 50% компанії, власниками Bikenow є батько голови Львівської ОДА Зіновій Козицький (40%) та Остап Буденкевич (10%). Козицький та Буденкевич також є засновниками компанії «Некстбайк Україна» – першому належить 80% власності, а другому – 10%.