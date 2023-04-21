У Львові засудили 44-річну мешканку Луганщини, яка виманила у пенсіонерки майже 135 тис. грн. Жінку визнали винною у шахрайстві і призначили їй покарання – два роки позбавлення волі. Про це у п’ятницю, 21 квітня, повідомили в Львівській обласній прокуратурі.



Прокурор у суді довів, що в листопаді 2022 року у Львові до місцевої мешканки, 74-річної пенсіонерки, зателефонували з невідомого номера та представилися медичним працівником. Під час розмови, літній львів'янці розповіли неправдиву інформацію, про те, що її донька потрапила в ДТП та потребує медичної допомоги, за яку треба якнайшвидше заплатити. Як йдеться в метріалах справи, зробила це невстановлена слідством особа, яка ж і запропонувала засудженій 44-річній мешканців Луганщини ошукати пенсіонерку.

В подальшому засуджена прийшла до будинку пенсіонерки, щоб забрати гроші нібито на лікування. Потерпіла віддала псевдомедсестрі усі свої заощадження – майже 135 тис. грн.

Сихівський районний суд Львова визнав винною 44-річну мешканку Луганщини у шахрайстві (ч. 2 ст. 190 КК України). Їй призначили покарання – два роки позбавлення волі. Також засуджену зобов'язали сплатити потерпілій матеріальну шкоду, йдеться про відшкодування 135 тис. грн.