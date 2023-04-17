Зловмисники виготовляли фальшиві документи

Правоохоронці зупинили діяльність організованої злочинної групи, які незаконно заволоділи п'ятьма об'єктами нерухомості на більше як 5,5 млн грн. Крім цього, вони причетні до привласнення ще 12 приміщень. У прес-службі поліції Львівської області у понеділок, 17 квітня, розповіли, що до злочинної групи увійшли троє людей.

Вони виготовляли фальшиві документи, отримували свідоцтва про право власності, а потім змінювали у приміщеннях замки. «Організатор – 40-річний мешканець одного з сіл Львівського району та посібники – жителі Львова та області віком 33 та 47 років. Вони підшуковували у Львові квартири та інші об'єкти нерухомості, виготовляли підроблені документи на ці об'єкти нерухомого майна, печатки й штампи підприємств, установ і організацій, а також підробляли відповідні довідки», – повідомили у прес-службі поліції.

Правоохоронці провели обшуки у квартирах учасників злочинної схеми та знайшли такі речі:

значні суми грошей;

чорнові записи та копії договорів та документів;

розписки.

У поліції зазначили, що організатор та учасники схеми вже отримали підозри у шахрайстві та підробленні документів. Їм загрожує позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна. Зараз правоохоронці працюють, щоб повернути все нерухоме майно законним власникам.

Нагадаємо, що шахраї просили грошей від імені заступника голови Львівської ОВА нібито на потреби армії. У ЛОВА наголосили, що не збирають кошти на особисті рахунки.