У Львові викрили злочинну групу, яка привласнила 17 приміщень
Підозрюваним загрожує до дванадцяти років в'язниці з конфіскацією майна
Правоохоронці зупинили діяльність організованої злочинної групи, які незаконно заволоділи п'ятьма об'єктами нерухомості на більше як 5,5 млн грн. Крім цього, вони причетні до привласнення ще 12 приміщень. У прес-службі поліції Львівської області у понеділок, 17 квітня, розповіли, що до злочинної групи увійшли троє людей.
Вони виготовляли фальшиві документи, отримували свідоцтва про право власності, а потім змінювали у приміщеннях замки. «Організатор – 40-річний мешканець одного з сіл Львівського району та посібники – жителі Львова та області віком 33 та 47 років. Вони підшуковували у Львові квартири та інші об'єкти нерухомості, виготовляли підроблені документи на ці об'єкти нерухомого майна, печатки й штампи підприємств, установ і організацій, а також підробляли відповідні довідки», – повідомили у прес-службі поліції.
Правоохоронці провели обшуки у квартирах учасників злочинної схеми та знайшли такі речі:
- значні суми грошей;
- чорнові записи та копії договорів та документів;
- розписки.
У поліції зазначили, що організатор та учасники схеми вже отримали підозри у шахрайстві та підробленні документів. Їм загрожує позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна. Зараз правоохоронці працюють, щоб повернути все нерухоме майно законним власникам.
Нагадаємо, що шахраї просили грошей від імені заступника голови Львівської ОВА нібито на потреби армії. У ЛОВА наголосили, що не збирають кошти на особисті рахунки.