Поліція Одещини викрила на шахрайстві львів’янина, який виманював у жителів області гроші за неіснуючий товар. Зловмисник займався цим із одеського слідчого ізолятора, де перебував під вартою за шахрайство та крадіжку. Впродовж кількох днів він встиг обманути 14 жителів Одеси. Про це у суботу, 15 квітня, повідомили у поліції Одеської області.

Правоохоронці встановили, що львів’янин розмістив на одній із популярних інтернет-платформ оголошення з продажу портативних зарядних і просив у покупців передплату, гарантуючи їм доставку товару.

«Після оплати громадянами завдатку, “продавець” припиняв із ними зв'язок. У такий спосіб зловмисник ошукав 14 громадян, кожен з яких перерахував йому щонайменше по 300 гривень», – повідомили деталі у поліції Одеської області.

Поліцейські вилучили у фігуранта мобільний телефон, з якого він здійснював протиправні дії. Слідчі повідомили правопорушнику про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно. Цей злочин передбачений ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України і карається штрафом від 51 до 68 тис. грн або виправними роботами на строк від одного до двох років. Серед покарань, які також може призначити суд, – обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років.