Затриманий, деталей про якого не розголошують, домовився з окупантами і керував обмінниками у Бердянську

У Львові правоохоронці затримали колаборанта, який домовившись із росіянами, організував на тимчасово окупованій території Запорізької області, пункти обміну валют. Обмінники працювали у Бердянську від травня минулого року. Про затримання повідомили в Офісі генпрокуратури у п'ятницю, 10 березня.

За даними слідства, підозрюваний, після окупації російськими військами Бердянська у Запорізької області, вийшов до окупантів на зв'язок та домовився з ними про організацію роботи пунктів обміну валют. У той самий час чоловік перебував на підконтрольній Україні території.

«У змові з незаконною окупаційною владою у травні 2022 року він зареєстрував декілька суб’єктів підприємницької діяльності, отримав відповідні ліцензії та організував роботу пунктів обміну валют. Перебуваючи на підконтрольній Україні території, підозрюваний керував їх діяльністю, надавав вказівки співучасникам, отримував прибуток, організовував передачу грошей незаконним органам влади за сприяння у здійсненні такої діяльності», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Також зловмисник організовував виведення отриманих грошей на підконтрольну Україні територію. Чоловіка затримали у Львові. У прокуратурі не розголошують деталей про особу затриманого. Зараз чоловік перебуває під вартою, йому повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Затриманому загрожує до п'яти років ув'язнення.