Чоловік при собі мав 9 згортків з канабісом, а вдома виявили ще й інші наркотики

У Львові поліцейські затримали мешканця Миколаївської області, який на території міста розповсюджував наркотичні та психотропні речовини. Його затримали у центрі міста. В «гастролера» вилучили наркотиків на 175 тисяч гривень.

Мешканця південного регіону затримали 13 квітня на вулиці Січових Стрільців у центрі Львова. У нього виявили 9 фольгових згортків із канабісом.

«Під час обшуку за місцем проживання зловмисника у Львові правоохоронці виявили та вилучили наркотичний засіб «канабіс» загальною вагою 500 грамів, розфасований у поліетиленові пакетики, 50 таблеток сірого та синього кольорів психотропної речовини «МДМА», а також електронні ваги, коробки та засоби для пакування наркотиків, грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, та інші речові докази», – повідомили у поліції Львівщини.

Вартість наркотиків за цінами чорного ринку становить близько 175 тисяч гривень.

28-річного мешканця Миколаївської області затримали, суд обере йому запобіжний захід. Наркотичні речовини вилучили на експертизу.