У Львові затримали подружжя, яке вночі крало дощоприймачі

Щонайменше три дощоприймачі встигли злодії демонтувати

Вночі у Львові поліція затримала чоловіка та жінку, які крали дощоприймачі. Їх затримали «на гарячому».

Виклик надійшов близько 01:30 про те, що на вулиці Уласа Самчука крадуть водостічні решітки. Очевидиця розповіла патрульним, що двоє людей демонтовують решітки і складають в автомобіль Nissan Primastar.

Автомобіль зупинили неподалік, у салоні лежали три дощоприймачі. Подружжя виправдовувалося, що таким чином хотіли заробити собі на життя.

«Біля входу у Стрийський парк виявили ями, на місці де б мали бути решітки. На піску лишилися характерні відбитки від протекторів ґуми вказаного автомобіля і підошви жіночого взуття, які співпадали із взуттям пасажирки», - розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.

фото патрульної поліції

26-річного львів'янина та його дружину забрали у Галицький відділ поліції. Попередня кваліфікація злочину – крадіжка, здійснена групою осіб.