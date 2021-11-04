Депутати Львівської міської ради затвердили стратегію розвитку медицини на території Львівської міської територіальної громади до 2024 року. Йдеться про стратегічні цілі розвитку трьох львівських територіальних медичних об’єднань (ТМО) – невідкладної, планової допомоги та акушерства й гінекології. «За» проголосували 56 депутатів під час засідання 4 листопада.

Над стратегією розвитку медицини спільно працювали головні лікарі медичних закладів, працівники мерії, депутати, медичні експерти та консультанти. Також цій темі був присвячений окремий медичний форум в мерії.

«З березня цього року, коли була утворена робоча група, ми пройшли 10 етапів у впровадженні реформи: проведення форуму, затвердження концепції і типового статуту, відбувалася робота експертів, робота з колективами, відбулася стратегічна сесія і публічна презентація, затвердження на засідання виконавчого комітету. Ще 25 листопада маємо затвердити передавальні акти, і нові медичні об’єднання зможуть розпочати свою роботуи», – зауважив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Зокрема, затверджено стратегію розвитку для комунальних підприємств:

«Львівське територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги»;

«Львівське територіальне медичне об’єднання «Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги»;

«Львівське клінічне територіальне медичне об’єднання акушерства та гінекології».

«Стратегію ми прийняли, і нам потрібно пеорехдити до практичних речей. Ми повинні попрацювати над кількома програмами, зокрема над програмою діагностики захворювань, програмою інформування мешканців щодо симптоматики важких захворювань, і також попрацювати щодо планової госпіталізації», – додав в.о. директора департаменту гуманітарної політики ЛМР Євген Бойко.

Зазначимо, упродовж року робоча група напрацьовувала аналітику, тож ця стратегія розроблена до 2024 року. Фахівці виокремили основні показники, які треба покращити – йдеться про смертність, народжуваність, онкологічні недуги, недуги серцево-судинної системи, органів дихання і травлення, а також особливу увагу приділено профілактиці захворювань, зокрема вакцинації. Водночас, основні напрямки, які напрацювали експерти для медичних закладів, це покращення управлінської та фінансової моделей, а також впровадження системи якості надання медичних послуг.

Із деталями стратегії медицини для Львова можна ознайомитись на офіційному сайті Львівської міської ради.