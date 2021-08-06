За один день у Львові вдалось зібрати понад 5 тонн харчових відходів

У четвер, 5 серпня, ЛКП «Львівспецкомунтранс» зібрало рекордну кількість органічних відходів у Львові. Протягом одного дня зібрати понад 5 тонн органіки, яку відсортували мешканці у спеціальні контейнери.

Як повідомили ZAXID.NET у ЛКП «Львівспецкомунтранс», протягом одного дня, 5 серпня, вдалося зібрати 5140 кг органічних відходів. Це вважається абсолютним рекордом.

Підприємство «Львівспецкомунтранс» обслуговує у Львові 452 майданчики, де розміщені 120-літрові контейнери для збору органічних відходів. «Львівспецкомунтранс» – єдине підприємство в місті, яке вивозить органічні відходи з цвинтарів, на цих локаціях було встановлено 50 окремих 1100-літрових контейнерів.

Нагадаємо, днями у Львові встановили спеціальні контейнери для збору відходів з саду та городу.

Органічні відходи у Львові почали збирати на початку 2020 року. Їх переробляють у спеціальних контейнерах на компостувальній станції на вул. Пластовій, 13. За даними ЛКП «Зелене місто», за рік станція зможе забезпечити переробку 30 тис. тонн окремо зібраних харчових і садових відходів. Готовий компост можна використовувати як добриво. Спочатку його безкоштовно роздавали усім охочим мешканцям, а тепер продають.