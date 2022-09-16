Лесю Кобецьку, яка півтора року очолювала міське управління охорони здоров'я, призначили керівницею третього територіального медичного об'єднання

Львівська міськрада провела кадрові зміни у медичній галузі. Депутатку Львівської облради Лесю Кобецьку, яка досі була начальницею міського управління охорони здоров’я, призначили керівницею третього територіального медичного об’єднання (ТМО). Тимчасово виконувати обов’язки керівника управління буде заступниця Ірина Хрущ.

«Важливий день для медицини. Мав честь сьогодні вранці разом з Євген Бойко представити Лесю Кобецьку новою керівницею Львівське територіальне медичне об’єднання 3», – повідомив вранці п’ятниці, 16 вересня, перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко у Facebook.

Дотепер Леся Кобецька півтора року очолювала управління охорони здоров'я Львівської міськради. Вона також є депутаткою Львівської облради від «Самопомочі».

«Пані Лесі спільно з великою командою та підтримкою колег-депутатів та експертів вдалось здійснити минулоріч медичну реформу. Власне завдяки цьому було утворено три територіальних медичних об’єднання. Окрім того, було реформовано саме управління охорони здоров’я. Сьогодні для неї та команди третього ТМО – новий виклик. Материнство та дитинство – важливий пріоритет», – зазначив Андрій Москаленко.

Виконувати обов’язки керівника міського управління охорони здоров’я буде заступниця Ірина Хрущ. Досі обов’язки керівника третього ТМО виконувала Людмила Шекета.

Нагадаємо, минулого року в рамках реорганізації медичної системи у Львові створили три медичні об’єднання. Перше об’єднання – це ургентна медична допомога. Друга структура – вторинний рівень, відновлене лікування. Третє медичне об’єднання – акушерство і гінекологія.