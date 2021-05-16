Нова кінцева зупинка маршруток №9 буде розташована на вул. Вернадського у Львові

З понеділка, 17 травня, автобусний маршрут №9, який курсує з головного львівського автовокзалу у село Муроване, буде продовжено до новобудов на вул. Вернадського у Львові.

«Нова кінцева зупинка буде розташована на вул. Вернадського навпроти будинку за адресою вул. Стрийська, 115, що забезпечить якісне транспортне сполучення для мешканців новозбудованих житлових комплексів», – йдеться у повідомленні Львівського комунального АТП-1, яке обслуговує маршрут №9.

Схему автобусного маршруту змінено рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради та погоджено з управлінням патрульної поліції.