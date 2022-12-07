На час промивки труб варто запастись питною водою

У четвер, 8 грудня, ЛМКП «Львівводоканал» продовжить тестувати нову німецьку технологію промивки мереж водопостачання на вул. Рудненська – Гніздовського – Широка. Через це з 9:00 до 18:00 призупинять подачу води до кількох вулиць у Залізничному районі міста.

«На відміну від звичайної промивки водою, ця технологія використовує цілеспрямовані імпульси стисненого повітря та води. Таким чином, процес працює чисто механічно без агресивних хімічних речовин і все одно дає необхідний ефект очищення», – кажуть у «Львівводоканалі».

Ангарна;

Вигоди;

Гайова;

Гніздовського;

Дідушка;

Кондратюка;

Невелика;

Низинна;

Олешківська;

Орельська;

Планерна;

Рудненська;

Самарська;

Сластіона;

Сяйво;

Темницьких;

Чагарникова;

Широка (парна сторона від №68 до №100, непарна сторона від №1 до №87).

Під час тестової промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

У ЛМКП «Львівводоканал» просять зробити запас води на час проведення промивки.

Цілодобова гаряча лінія ЛМКП «Львівводоканал»: короткий номер 15-51 (для стаціонарних телефонів) або +38 (032) 259-15-50, +38 (032) 259-15-51 (для дзвінків з мобільного).