У Львові знову тестуватимуть технологію промивки труб: де завтра не буде води
Нова технологія працює чисто механічно без агресивних хімічних речовин і все одно дає необхідний ефект очищення
До теми
У четвер, 8 грудня, ЛМКП «Львівводоканал» продовжить тестувати нову німецьку технологію промивки мереж водопостачання на вул. Рудненська – Гніздовського – Широка. Через це з 9:00 до 18:00 призупинять подачу води до кількох вулиць у Залізничному районі міста.
«На відміну від звичайної промивки водою, ця технологія використовує цілеспрямовані імпульси стисненого повітря та води. Таким чином, процес працює чисто механічно без агресивних хімічних речовин і все одно дає необхідний ефект очищення», – кажуть у «Львівводоканалі».
- Ангарна;
- Вигоди;
- Гайова;
- Гніздовського;
- Дідушка;
- Кондратюка;
- Невелика;
- Низинна;
- Олешківська;
- Орельська;
- Планерна;
- Рудненська;
- Самарська;
- Сластіона;
- Сяйво;
- Темницьких;
- Чагарникова;
- Широка (парна сторона від №68 до №100, непарна сторона від №1 до №87).
Під час тестової промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.
У ЛМКП «Львівводоканал» просять зробити запас води на час проведення промивки.
Цілодобова гаряча лінія ЛМКП «Львівводоканал»: короткий номер 15-51 (для стаціонарних телефонів) або +38 (032) 259-15-50, +38 (032) 259-15-51 (для дзвінків з мобільного).