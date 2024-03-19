У Львові зустріли команду ветеранів та військових після змагань у США
Новини Львова від ZAXID.NET за 19 березня
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У вівторок, 19 березня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Демонтують скандальний МАФ. На вул. Куліша споруда незаконно стояла понад 10 років.
- Просідання бруківки ліквідовують на вул. Словацького. Ремонт дорожнього полотна охопив приблизно пів сотні квадратних метрів.
- Інноваційні втручання. Робот-хірург Da Vinci вперше прооперував дитину у лікарні святого Миколая Першого медоб'єднання Львова.
- Повернулися з нагородами. У Львові зустріли національну збірну команду України з міжнародних спортивних змагань у США.
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