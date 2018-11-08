У Львові з’явиться біотехнологічний кластер «Біотех і Фарма»

На сьогодні ініціативу створення кластеру «Біотех і Фарма» підтримали 18 учасників

У четвер, 8 листопада, відбулося підписання меморандуму про співпрацю та наміри щодо створення біотехнологічного кластеру «Біотех і Фарма», над ідеєю якого працюють близько року.

Біотехнологічний кластер сприятиме розвитку науково-дослідницької та інноваційної діяльності у галузі біотехнологій у м. Львові; реалізації біотехнологічних бізнес-проектів; створенню нових кваліфікованих робочих місць; економічному розвитку м. Львова, залученню іноземних інвестицій тощо.

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«Як кажуть, кожна добра справа має свою історію. Історія, яка почалася близько 7−8 років тому у Львові, коли почали говорити про те, що синергія зусиль, зокрема не лише в ІТ, не лише в туризмі, не лише в поліграфії, не лише в інших кластерах, а й зокрема в такому кластері, про який всі мріють. Коли всі починають говорити про біотех, то всі починають захоплюватися. Тому що в цьому бачать дуже велике майбутнє. Ця галузь мала свої піки, вона мала свої такі процеси, які вимагали більшого дослідження, процеси, які вимагали більшого поширення, залучення. Протягом останніх півтора року, можна сказати, що завдяки синергії великої кількості інституцій, великої кількості людей вдалося дійти до сьогоднішнього дня, де сьогодні в цій залі є присутні лідери освітніх напрямків вищої освіти, лідери бізнесу, лідери різних інституцій, які представляються владні інституції», — розповів Андрій Москаленко, заступник міського голови з питань розвитку.

За його словами, біотехкластер вже сьогодні є дуже практичною інституцією, яка ще навіть до об’єднання почала працювати і мала свої конкретні цілі.

«Ця ідея вже давно витала в повітрі і ця ідея розпросторення біотехфармакластеру уже вам відома. Утворення біотехкластерів — відома практика більшості європейських міст, коли бізнес зустрічає науковців для того, щоб працювати разом, для того, щоб впроваджувати наукові розробки, щоб вони не залишалися в наукових статтях чи в іншій документації. Саме ця ідея була покладена в основу біотехфарма кластеру об’єднання бізнесу навчальних, науково-дослідних установ, громадських організацій, місцевої влади, адже Львів є містом дуже придатним для такого проекту», — розповів Роман Лесик, почесний амбасадор Львова.

За його словами, планується, що цей проект дозволить отримати впровадження у промисловість нових ліків, нових технологій.

До слова, на сьогодні ініціативу створення кластеру «Біотех і Фарма» підтримали 18 учасників, серед яких є підприємці, громадські організації, університети, науково-дослідні та навчальні установи, міська влада. Зокрема учасниками стали: ПрАТ «Компанія Ензим», ТзОВ «Експлоджен», ТОВ «ХЕМА», ПрАТ «Львівський облрибкомбінат», ТзОВ «Новації. Досягнення. Лідерство.-груп», ГО «Tech Startup School», Громадська Спілка «Центр Інновацій «Сходи в Майбутнє», ГО «Українське лікарське товариство у Львові», Львівський національний університет ім. Івана Франка, Національний університет «Львівська політехніка», Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, Інститут біології клітини НАН України, Інститут біології тварин НАН України, Львівський міський дитячий еколого-натуралістичний центр, Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ ім. І. Франка та Львівська міська рада.