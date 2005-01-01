У Маріуполі чоловік під час сварки збирався підірвати гранатою свою дружину і дітей

Правоохоронці більше години вели перемовини з чоловіком і спромоглися відібрати у нього гранату

У Маріуполі правоохоронці затримали чоловіка, який під час сімейної сварки погрожував підірвати гранату. Про це повідомляє Центральний відділ поліції в Донецькій області.

Зазначається, що в понеділок вранці, 8 січня, до поліції звернулася жінка з повідомленням про те, що її чоловік зачинився в кімнаті і погрожує гранатою. Оперативники вирушили на виклик і встановили, що сімейна сварка переросла у розподіл дітей, одному з яких тільки-но виповнилось три роки, а іншому дев'ять місяців. «Не знайшовши шляхів мирного вирішення конфлікту, господар почав погрожувати дружині, що підірве і себе, і родину», – йдеться у повідомленні.

Майже годину поліцейські вели з чоловіком перемовини і змогли його роззброїти. Пояснити походження гранати власник так і не зміг. На місці працювали слідчо-оперативна група Лівобережного відділення поліції, спецпризначенці КОРДу, вибухотехніки та експерти.

Наразі гранату вилучили та направлять на експертизу. Порушника затримали і почали досудове розслідування за ст.129 (Погроза вбивством) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю) КК України. Санкція статей передбачає максимальне покарання – до 7 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, 3 січня у Дніпрі чоловік під час сварки підірвав гранату.