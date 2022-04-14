Окупанти захопили в полон екіпажі теплоходів «Аzburg» та «Lady Augusta»

Окупанти захопили в полон екіпажі ще двох цивільних суден у Маріуполі. Йдеться про екіпажі теплоходів «Аzburg», під прапором Домініки, 12 моряків якого є громадянами України, а також «Lady Augusta» під прапором Ямайки. Про це у середу ввечері, 13 квітня, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«На території Маріупольського морського торговельного порту військовими РФ були взяті в заручники члени екіпажів теплоходів «Аzburg» під прапором Домініки та «Lady Augusta» під прапором Ямайки», – повідомила Денісова.

За її словами, суховантаж «Аzburg» прибув до українського торговельного порту у Маріуполі ще 22 лютого цього року з м. Бургас (Болгарія) для завантаження металопродукцією. Після артилерійських та мінометних обстрілів території порту з боку РФ вантажні роботи були призупинені. З квітня внаслідок влучання двох мінометних снарядів у навігаційний мостик на судні повилітало скло та частково була пошкоджена навігаційна апаратура. Наступного дня у машинне відділення влучив бойовий снаряд та вибухнув всередині, внаслідок чого почалася пожежа у машинному відділенні. Моторист отримав травми. На сигнал лиха відгукнувся катер Державної прикордонної служби України та допоміг екіпажу евакуюватися на борт судна «Lady Augusta». Травмованого моториста доставили до лікарні.

За словами Денісової, 10 квітня членів екіпажу двох суден, а саме «Aзбург», 12 моряків якого є громадянами України, та «Lady Augusta», екіпаж якого складається із громадян Сирії (їхня кількість невідома), окупанти захопили в полон та вивезли до тимчасово окупованого Донецька.

Такими діями Росія знову порушула право на життя, свободу та недоторканість, які є гарантовані Конвенцією про захист прав людини. Денісова просить Комісію ООН розслідувати порушення прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, раніше Денісова заявила, що, за попередньою інформацією, у полоні російських окупантів можуть перебувати близько 200 членів екіпажів кількох суден, які були заблоковані в порту Маріуполя.

Раніше ZAXID.NET повідомляв про суховантаж Blue Star-1, екіпаж якого росіяни також захопили в полон. А також про вантажне судно SMARTA, екіпаж якого вивезли у невідомому напрямку. Також раніше російські окупаційні війська в Маріупольському торговельному порту обстріляли криголам «Капітан Бєлоусов».