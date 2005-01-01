У Маріуполі вболівальники побилися з поліцією під час матчу, на якому був Порошенко

СпортВолодимир Пиріг, 1 квітня3040

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У Маріуполі вболівальники побилися з поліцією під час матчу, на якому був Порошенко
фото 0629
Київські фани влаштували бійку з поліцією в Маріуполі

У Маріуполі Донецької області під час футбольного матчу між місцевою командою і київським «Динамо» виникла бійка між уболівальниками та правоохоронцями, повідомив телеканал «112 Україна».

«Під час другого тайму вболівальники столичного клубу почали вибігати зі свого сектору й перелазити через огородження. Зав'язалася бійка з правоохоронцями, під час якої вболівальники використовували піротехніку й кидали в поліцейських каміння», – йдеться в повідомленні.

Про причини бійки не повідомляється, однак, імовірно, вона виникла через заборону поліції залишати сектори під час перерви між таймами. Кілька уболівальників все одно залишили свої місця, попри попередження, що зайти назад вони не зможуть. Коли поліція відмовилася впустити їх назад у сектор, почалася сварка, під час якої інші вболівальники, мабуть, вирішили допомогти своїм товаришам.

Один з уболівальників, котрі брали участь у бійці, постраждав. Ще кілька людей були затримані, проте в поліції запевнили, що їх відпустять, щойно будуть встановлені всі

обставини події.

Фото 0629.com.ua

До слова, на цьому матчі також був присутній президент України Петро Порошенко. Він завершився перемогою киян – 3:2.

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