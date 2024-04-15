Щоб скористатися зарядкою треба мати лише кабель

На деяких маршрутах Тернополя в автобусах з’явилися безкоштовні зарядки для мобільних телефонів та інших девайсів. Наразі такі пристрої є лише у 15 одиниць транспорту. Для того, щоб скористатися зарядкою треба мати лише кабель.

Вбудовані зарядні USB-пристрої є в 15 автобусах від комунального підприємства «Міськавтотранс». Вони встановленні на поручнях. На кожному USB-пристрої є два роз’ємами, до яких одночасно може підключитися двоє пасажирів. Для користувачів лише потрібно мати з собою кабель для зарядки телефона чи планшета. Послуга доступна безплатно.

В міській раді Тернополя ZAXID.NET розповіли, що зарядки спеціально не встановлювали. «USB-виходи одразу були вбудовані в автобуси. У транспорті по шість таких виходів. Курсують ці автобуси на різних маршрутах, які обслуговує комунальне підприємство», – повідомила речниця Тернопільської міської ради Мар’яна Зварич.

Один з маршрутних автобусів їздить по маршруту №5А, що курсує за одним з найдовший маршрутів «вулиця Лучаківського – село Острів». Інші виїжджають на різні мікрорайони.

Наразі в управлінні транспорту та зв’язку вивчають питання встановлення подібних USB-пристроїв на інших маршрутах. Якщо буде підвищений попит на таку послугу, то проект можуть додатково вивчити і розглянути.