Архітектурна студія Roth Architecture створила офіс, інтегрований у джунглі. Він розташований у Тулумі на півострові Юкатан, який відокремлює Мексиканську затоку від Карибського моря, пише The Village Україна з посиланням на Deezen.

«Творчу лабораторію» Fab Lab місцеві архітектори звели із залізобетону, сталі й пальмового волокна. Центральний модуль здіймається в формі меандру, щоб створити візуальний ефект динамічності. Простір розподілили як незалежні будівлі, щоб адаптуватися до ділянки.

Конструкція офісу проходить через джунглі й у деяких місцях огортається навколо дерев, а стовбури лишаються всередині. Офіс також має криволінійні вікна та двері різної форми, переплетені арматурою. На дверях і вікнах зображені візерунки, які можуть нагадувати листя дерев чи крила комах із джунглів.

У інтер’єрі використали простори різної висоти. У одній із секцій розмістили хвилястий стіл по довжині стіни. Інший інтер'єр містить відкриті атріуми з деревами, які проходять через центр. Підлогу також частково «заселили» місцевими рослинами із джунглів.

Проєкт Fab Lab – це частина курорту Azulik від Roth Studio, куди також входять музей, окремі інсталяції, ресторан і приміщення, побудовані в схожому стилі. Студію заснував Едуардо «Рот» Нейра, президент Enchanting Transformation Foundation. Ця студія прагне знайти оригінальні та екологічно орієнтовані рішення для потреб повсякденного життя.