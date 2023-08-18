У пʼятницю, 18 серпня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, як затриманий на хабарі посадовець Львівської мерії виявився законспірованим сепаратистом з проросійськими поглядами.

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Це історія з карколомним сюжетним поворотом. Днями співробітники СБУ затрималина хабарі управлінця Львівської міської ради. 28-річний Георгій Корнєєв тимчасово на кілька днів очолив управління охорони історичного середовища Львівської міської ради, поки начальниця була у відпустці. Цей щасливий момент своєї кар’єри молодий чиновник вирішив монетизувати максимально. Як повідомляє обласна прокуратура Львівщини, Корнєєв вимагав у підприємця 1500 доларів за погодження технічної документації на перепланування приміщення під магазин.

Далі, майже за Гоголем, відбулася трагедія «малєнького чєловєка». На власну шинель чиновник Корнєєв так і не заробив, бо його взяли на гарячому і вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави на суму 155 тисяч гривень. У міській раді Львова теж уже відреагували. Як заявив, перший заступник мера Андрій Москаленко, управління охорони історичного середовища повністю перезавантажать, на посаду керівника проведуть конкурс, а хабарника і зрадника вже звільнили.

Про «хабарника» зрозуміло, але чому «зрадника»? І тут перед нами відкриваються дуже цікаві сторінки біографії Георгія Корнєєва. Журналісти ZAXID.NET виявили, що раніше Корнєєв дотримувався комуністичних поглядів, публічно виступав за федералізацію України і навіть за поділ нашої держави. В інтерв'ю російським пропагандистам він наче за ФСБ-шними методичками розповідав про створення так званої Галицької республіки.

Такі погляди та ідеї Корнєєв поділяв і поширював ще у 2015 році, коли сам був студентом Львівської політехніки. Інтерв’ю з ним опублікувала пропагандистська російська агенція News Front, що базується в окупованому Криму. Цікаво, що з офіційного YouTube-каналу News Front це відео вже видалене. Втім на російському сервісі Rutube можна знайти копію відео 9-річної давнини з новорічним випуском програми «На самом деле», де й фігурує Георгій Корнєєв.

Під час розмови по відеозв’язку майбутній львівський чиновник міської ради спілкувався з ведучим Сергієм Веселовським – пропагандистом, який жив у Криму та був відомий своїми проросійськими поглядами ще до анексії півострова. Звісно ж, уся розмова відбувалася російською мовою, і Корнєєв розповів, що мешканці Львова нібито з сумом зустрічають новий рік, оскільки «вони очікували Європу, а отримали повну розруху». Нагадаю, що цей діалог відбувся після подій Революції Гідності, анексії Росією Криму і початку війни на Сході України.

У ході розмови львів’янин Корнєєв стверджував, що галичани нібито легко погодились би стати окремою республікою в складі федеративної України, за прикладом терористичних організацій «ЛНР», «ДНР». Далі Корнєєв підтримав ще одну тезу з кремлівських методичок, заявивши, що націоналісти зі Львова підтримують нацизм та ідеї Гітлера. Він обізвав патріотів «холуями» і «пристосуванцями», а такі словечка дуже любить російська пропаганда.

Отож відпрацював тоді Корнєєв на Кремль абсолютно чітко і відкрито. Невідомо тільки, чи робив він це згідно зі своїх переконань, чи не обійшлося таки без фінансового чинника. А ще цікаво, чому канал російської пропаганди на YouTube пізніше видалив ту розмову. Чи просив про це Георгій Корнєєв у росіян особисто, коли його кар’єра у міській раді Львова пішла вгору? Відповідь на це питання може з’ясувати СБУ.

Сам же Корнєєв вигадав цілу легенду, чому він виступав на каналах російської пропаганди. Виявляється, він хотів законспіровано увійти в середовище львівських сепаратистів і агентів Кремля з надією їх здати у відповідні органи. У своєму дописі Георгій згадує таємничу «Юлію» і вигадує інші дивні причини своєї поведінки.

У цьому дописі Георгій Корнєєв також намагається підкреслити свої патріотичні переконання і навіть згадує чи вигадує намір вступити в Українську Галицьку Партію. Отож Георгій Корнєєв спочатку намагався стати Штірліцом, але не дуже вдалося. У місцеву політику його теж не взяли. Тоді він пішов працювати у мерію Львова, щоб охороняти архітектурну спадщину давнього міста. І отримав роботу у відповідному управлінні. Там ніхто й не помітив його минулих дописів у російській соцмережі ВКонтакті, а також у Facebook, де Корнєєв співчував загиблим одеським сепаратистам, поширював Шарія і пропаганду комунізму.

І якби наш гоголівський персонаж не погорів на хабарі, то можливо і досі б ніхто й не довідався, чим він дихає і які погляди має насправді. Цікаво, що на своїй роботі у міській раді Львова ідейний комуніст Корнєєв займався декомунізацією. Тепер він заявляє, що був одним із перших, хто взявся за справу перейменування вулиць. І хто тут виходить пристосуванець: львівські патріоти, які зараз під кулями на фронті, чи сам Георгій Корнєєв? Пристосуванство це, звісно, не кримінальний злочин. А ось за все інше Корнєєву відповісти доведеться.