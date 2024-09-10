Рівненський районний суд виніс вирок місцевій жительці Тетяні Мамчур, яка у російській соцмережі «Однокласники» поширювала комуністичну символіку. Жінці призначили умовне покарання та конфіскували телефон.

Як йдеться у вироку суду від 5 вересня, у період із листопада 2022 року по червень 2023 року Тетяна Мамчур поширювала на своїй сторінці в «Однокласниках» дописи з комуністичною символікою. Зокрема, на них був зображений державний герб СРСР та інша атрибутика, в якій відтворюється поєднання серпа, молота та пʼятикутної зірки, поширення та публічне використання яких є забороненими в Україні.

Тетяна Мамчур уклала угоду про визнання винуватості з прокурором.

Суддя Сергій Сидоренко визнав жительку Рівненщини винною за ч.1 ст.436-1 ККУ (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) та призначив один рік іспитового терміну. Крім того, у жінки конфіскують телефон Redmi 9С NFC. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.