Мешканець Миколаєва знайшов за містом снаряди і вирішив перевезти їх додому

У Миколаєві 50-річний чоловік перевозив знайдені снаряди у багажнику свого авто. У результаті вибуху одного із боєпипасів чоловік отримав поранення, а 48-річна жінка загинула.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, інцидент трапився 25 березня. Вдень біля одного з багатоповерхових будинків у Миколаєві пролунав вибух. У результаті тілесні ушкодження отримав 50-річний чоловік, а 48-річна жінка загинула.

Постраждалий чоловік розповів правоохоронцям, що він за містом знайшов снаряди, які завантажив до багажника своєї автівки. Після того, як приїхав додому, разом із знайомою почали діставати вибухонебезпечні предмети, які здетонували. Розслідування інциденту триває.

Правоохоронці закликають громадян ні в якому разі не рухати підозрілі предмети, особливо залишки або частини снарядів. Про виявлені небезпечні знахідки треба повідомляти на спецлінію 102 або 101.