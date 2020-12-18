У Миколаївському районі на Львівщині суд виніс вирок у справі зґвалтування 5-річної доньки власним батьком. 40-річному чоловіку присудили 10 років позбавлення волі, повідомила Львівська обласна прокуратура.

Нагадаємо, у червні 2018 року мешканець с. Тернопілля у власному будинку, скориставшись безпорадним станом 5-річної доньки, задовільнив свою статеву пристрасть неприродним способом. Про злочин у поліцію заявила його дружина, дізнавшись про це від дочки. Дівчинка розповіла, що батько ґвалтував її регулярно.

Суд взяв його під варту, сам чоловік заперечував факт зґвалтування. Він стверджував, що дружина навмисне звинуватила його у цьому через конфлікт, який виник між ними напередодні.

Розслідування і судовий розгляд справи тривав 2,5 роки. Засуджений весь період перебував під вартою.

У прокуратурі ZAXID.NET повідомили, що 16 грудня Стрийський міськрайонний суд визнав обвинуваченого винним і засудив до 10 років позбавлення волі. На це рішення може бути подана апеляція.

У цієї сім’ї є ще троє дітей. Відомо, що батько має судимість за тяжкий злочин.