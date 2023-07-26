Горіла квартира в гуртожитку на вул. Шевченка, 372

У середу, 26 липня, сталася пожежа в колишньому гуртожитку ПАТ «Конвеєр» в мікрорайоні Рясне-1 у Львові. З помешкання евакуювали постраждалого.

Як розповіли в ДСНС Львівщини, близько 13:00 зайнялася квартира на п’ятому поверсі на вул. Шевченка, 372. На момент прибутття пожежників квартира вже повністю була охоплена вогнем. З помешкання евакуювали одну особу.

Пожежу гасили понад годину близько 20 рятувальників та шість пожежних автомобілів. Про причину пожежі наразі інформації немає.

Гуртожиток на вул. Т. Шевченка, 372 раніше належав ПАТ «Конвеєр». Це п’ятиповерховий, цегляний будинок на 119 кімнат, загальною площею 2,3 тис. м2. Збудований 1979 року. У 2012 році міськвиконком погодив його прийняття в комунальну власність.