Потяг потрапив в аварію через деформування рейок

У Молдові через аномальну спеку зійшло з рейок шість вагонів товарного потяга. Транспорт рухався до України, де мав забрати зерно, повідомило у неділю, 6 серпня, Reuters із посиланням на залізничну систему Молдови.

Потяг прямував на ділянці лінії Кульма-Чадир-Лунга до Рені, розташованого в Одеській області біля Дунаю. Внаслідок аварії перекинулося шість вагонів.

«Попередня причина аварії – надзвичайно висока температура, через яку рейки втратили міцність», – повідомили у прес-службі залізниці Молдови.

Про постраждалих чи загиблих внаслідок інциденту не повідомляється. Через аварію залізниця призупинила рух лінією.

Зазначимо, 5 травня Молдова оголосила про намір приєднатися до рішення ЄС про тимчасове обмеження імпорту зерна з України. Водночас транзит збіжжя країна планувала залишити. Втім, 11 травня Молдова заявила, що відмовилась від ідеї обмеження імпорту.