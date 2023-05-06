Молдова має намір приєднатися до рішення Європейського Союзу про тимчасове обмеження імпорту зернових з України. Про це повідомили в Міністерстві сільського господарства України.

Згідно з повідомленням, мова йде про введення тимчасового обмеження щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику походженням з України. Однак планується дозволити транзит зернових. Сьогодні міністр сільського господарства Молдови поінформував про цей намір українського колегу Миколу Сольського.

За словами міністра сільського господарства та харчової промисловості Республіки Молдова Володимира Болі, у молдовських сховищах перебуває значна кількість зернових, і це викликає у фермерів побоювання, що їм не вистачить місця для нового врожаю. При цьому, за його словами, тенденція експорту зерна з Молдови є низхідною, витрати на логістику зросли, а ціни на міжнародних біржах обвалилися.

«Нашим аграріям необхідно максимально ефективно використати запаси зерна та підготуватися до нового сільськогосподарського сезону», – сказав Боля Сольському.

Під час зустрічі очільник Мінагрополітики України натомість зауважив, що підстави для такого рішення є незрозумілими, оскільки Україна не імпортує ці культури до Республіки Молдова.

Міністр сільського господарства Молдови наголосив, що Кишинів солідарний з українським народом, який зазнав агресії Росії, та готовий вести «конструктивний діалог з українською владою» для розв'язання проблем фермерів обох держав.

Нагадаємо, 15 квітня Польща вирішила заборонити імпорт зерна та іншого продовольства із України, щоб захистити місцевий сільськогосподарський сектор після того, як потік пропозиції знизив ціни в регіоні. Про подібне рішення оголосила Угорщина. 17 квітня про призупинення імпорту зерна з України оголосила Словаччина.

Нагадаємо, 28 квітня Європейська комісія досягла принципової угоди з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо української агропродовольчої продукції, імпорт якої ці країни заборонили. Водночас Єврокомісія запропонувала заборону на імпорт, для чотирьох видів продукції: пшениці, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику. Також ЄС повідомив про виплати у розмірі 100 млн євро для постраждалих фермерів у 5 країнах-членах, якщо вони скасують односторонні рішення щодо імпорту.