У Моршині на гарячому затримали злодіїв, які причетні до майже двох десятків крадіжок

На Львівщині поліцейські затримали трьох зловмисників, які причетні до щонайменше 18 крадіжок. Встановлено, що вони вчиняли злочини на території Моршина, Дрогобича, Трускавця та Львова.

«Під час проведення комплексу оперативних заходів у місті Моршин 4 січня близько 1:40 працівники підрозділів кримінальної поліції затримали двох зловмисників під час вчинення крадіжки з місцевого магазину. Згодом поліцейські затримали їхнього спільника», – повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини.

Як з’ясували правоохоронці, двоє зловмисників, віком 21 та 15 років, пошкодили вікно, проникли у приміщення магазину і викрали алкогольні та тютюнові вироби, а також 1100 грн.

Затримані – жителі Дрогобича. Згодом поліцейські затримали їхнього спільника, 16-річного жителя Дрогобицького району. Як встановили правоохоронці, загалом вони причетні до 18 крадіжок із проникненням.

Фото ГУ Нацполіції Львівщини

«Зловмисники діяли на території Моршина, Дрогобича, Трускавця та Львова. Вони причетні до крадіжок із магазинів, торгових кіосків, аптеки, перукарні та квартири. Всередину приміщень потрапляли через вікно чи вхідні двері і виносили грошові кошти, продукти, алкогольні та тютюнові вироби, мобільні телефони, золоті прикраси, техніку та інше майно. Під час санкціонованих обшуків було вилучено знаряддя скоєння злочинів, а також частину викрадених речей», – розповів заступник начальника поліції Львівщини полковник поліції Тарас Сабанюк.

Зловмисникам повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. За рішенням суду старшому з них обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 28 тис. грн, двом неповнолітнім – домашній арешт. Їм загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.