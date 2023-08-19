Жінку госпіталізували в лікарню

У Мостиськах внаслідок ДТП постраждала 46-річна пішоходка. Її на тротуарі збив автомобіль, який перед тим зіткнувся з іншою машиною. Травмовану 46-річну жінку шпиталізували.

Як повідомили у поліції Львівщини, ДТП сталася 18 серпня близько 14:00 на вулиці Адама Міцкевича.

«Водій автомобіля Fiat Doblo, 56-річний місцевий житель, здійснив зіткнення з автомобілем Ford Galaxy 1.9 TDI, яким керувала 46-річна мешканка Яворівського району. Після автозіткнення Fiat Doblo виїхав на тротуар та здійснив наїзд на пішохода», – повідомили у поліції.

Пішохідку, 46-річну мешканку району, з травмами доставили до Мостиської лікарні. Як уточнили ZAXID.NET у Центрі екстреної меддопомоги, у неї травма суглоба.

Слідчі Яворівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Обставини аварії з’ясовують.