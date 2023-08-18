Чоловік від отриманих травм помер у лікарні

На Прикарпатті добу 17 серпня трапилося дві смертельні аварії, у яких загинули пішоходи. У районному центрі Тлумач водій вантажного буса наїхав заднім ходом на 89-річного чоловіка, який вийшов з під'їзду. В Надвірнянському районі на дорозі між населеними пунктами Перерісль та Цуцилів водій седана вчинив наїзд на пішохода.

Повідомлення про смертельну ДТП до поліції Тлумача надійшло близько 9:30 17 серпня. На місці аварії слідчо-оперативна група встановила, що 56-річний водій Ford Transit, львів'янин, під час руху заднім ходом вчинив наїзд на пішохода, уродженця Донецької області. 89-річний чоловік виходив із під’їзду свого житлового будинку.

«На місце викликали швидку медичну допомогу. Потерпілого доставили до лікарні, однак, від отриманих травм чоловік помер», – повідомили в поліції Прикарпаття в п'ятницю, 18 серпня.

Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилась о 17:00 18 серпня в Надвірнянському районі. Водій автомобіля Toyota Corolla, 51-річний мешканець Івано-Франківська, проїжджаючи ділянку дороги між населеними пунктами Перерісль та Цуцилів, вчинив наїзд на пішохода. Чоловік перетинав проїзну частину дороги зліва на право, відносно напрямку руху авто. Внаслідок аварії 67-річний пішохід помер в лікарні.

Водіїв поліцейські перевірили на стан сп’яніння. Вони були тверезі. Транспортні засоби правоохоронці вилучили, призначено ряд експертиз для встановлення усіх обставин події. За обома фактами аварій слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть людини).