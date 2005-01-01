У МОЗ повідомили, скільки українців захворіли на кір

У міністерстві впевнені, що велика кількість хворих — через низьке охоплення щепленнями

За 2017 рік в Україні зафіксували 4 782 випадки захворювання на кір, станом на 11 січня 2018 року у Києві на кір захворіли 66 людей, з них 54 – діти. Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

«У 2017 році найбільше випадків зареєстрували в Івано-Франківській області – 1344, Одеській – 1256, та Закарпатській – 637. П'ятеро людей в Одеській області померли, з них – троє дітей», – заявили у відомстві.

У січні 2018 року в Одеській області померла ще одна дитина.

«Ліків від кору не існує, єдиний надійний метод профілактики захворювання — вакцинація», – нагадали у міністерстві. У МОЗ зазначили, що спалахи кору мають циклічний характер і відбуваються кожні 5-6 років, а їх головна причина – низьке охоплення щепленнями.

«2016 року менше половини дітей отримали щеплення від кору згідно із графіком. З вересня 2017 року тривають посилені заходи з імунізації», – заявили у МОЗ.

У відомстві нагадали, що якщо дитині скоро виповнюється 1 рік або 6 років, їй необхідно зробити щеплення комплексної вакцини проти кору, паротиту та краснухи згідно з календарем щеплень, якщо дитина не була вчасно щеплена згідно з календарем – необхідно її провакцинувати протягом 72 годин.

«Станом на 1 січня в Україні було в наявності 516 тис. одиниць якісної і безпечної бельгійської вакцини «Пріорикс». МОЗ вживає заходів щодо термінового перерозподілу вакцин де це необхідно», – повідомила в.о. глави МОЗ Уляна Супрун.

Як писав ZAXID.NET, від початку нового року по допомогу до медиків звернулося понад 60 мешканців Львівщини, у яких діагностували кір. Частина з них потрапила до лікарні, інші лікуються вдома. Станом на 12 січня в Львівській обласній інфекційній лікарні з цим діагнозом перебували 22 хворих: 11 дорослих і 11 дітей.