У МОЗ закликають українців відмовитися від куріння кальянів

У ВООЗ запевняють, що заяви щодо нешкідливості кальянів у порівннянні із сигаретами є маркетологічними вигадками.

У четвер, 8 листопада, в Україні розпочалась інформаційна кампанія метою якої є роз'яснення українцям шкідливих наслідків, які спричинає куріння кальянів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я країни.

Медики застерігають, що кальянний дим, як і дим інших тютюнових виробів, містить токсичні речовини, що можуть викликати рак легень та інші види раку, серцево-судинні, респіраторні та інші захворювання. Люди, які вживають кальян, отримують в десятки разів більше токсичних і канцерогенних речовин, ніж під час куріння сигарет. Зокрема, вони вдихають велику дозу чадного газу, який спричиняє нестачу кисню в організмі – гіпоксію. Факт збільшення ризику захворіти на рак через куріння кальянів та електронних сигарет підтверджує і Всесвітня організація охорони здоров'я, в якій запевняють, що заяви щодо нешкідливості кальянів у порівннянні із сигаретами є маркетологічними вигадками. Куріння кальянів та електронних сигарет у довготривалій перспективі збільшує ризик виникнення онкологічних та серцево-судинних захворювань, чоловічого безпліддя і проблем із психікою.

За даними МОЗ, понад 2% дорослих є активними курцями кальяну. Крім того, серед людей віком від 14 до 34 років, які взагалі не є курцями, близько половини хоча б раз пробували курити кальян. У МОЗ також нагадують, що українським законодавством кальяни та електронні сигарети прирівнюються до звичайних цигарок і їхнє вживання є обмеженим на території деяких закладів: у ліфтах, лікарнях, ресторанах, зупинках громадського транспорту, на території навчальних закладів та дитячих майданчиків, у під’їздах житлових будинків, у підземних переходах тощо. Зокрема, куріння кальянів у громадських місцях, включно із ресторанами, заборонено з 2012 року, проте за результатами громадського моніторингу, кальян продовжують курити фактично у кожному п’ятому кафе, барі та ресторані. У МОЗ також нагадують про законопроект №4030а, прийняття якого дозволить Держпродспоживслужбі здійснювати перевірки у громадських місцях за фактом звернення громадян.

Матеріали інформаційної соціальної кампанії «Куріння кальяну вбиває» доступні для розповсюдження за умови обов’язкового посилання на Центр громадського здоров'я МОЗ України та громадську організацію «Життя».