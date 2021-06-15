Рішення про заборону пластикових квітів і вінків вступає в дію з 1 липня

У Мукачеві заборонили продаж і використання штучних пластмасових квітів, корзин, вінків. Також їх не можна буде використовувати на кладовищах. Таке рішення прийняла міська комісія екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у вівторок, 15 червня.

«Заборонити мешканцям громади використовувати, розміщувати покладати на об’єкти благоустрою (кладовища, меморіальні комплекси, пам’ятники тощо) штучні пластмасові квіти, вінки, корзини тощо», – йдеться в рішенні комісії. Окрім того, заборонений продаж пластикових вінків і квітів на ринках та у торгових закладах на території Мукачевської громади.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі Мукачівської міськради, рішення вступає в дію з 1 липня. Контролювати його виконання будуть правоохоронні органи, а також відділ економіки міської ради. Планують долучити до контролю за ситуацією й офіцерів громад. За порушення нововведення передбачені штрафи. Розмір штрафів визначатиме адмінкомісія.

Також у міськраді уточнюють, що планують проводити роз’яснення серед населення про шкідливий вплив штучних пластмасових квітів та вінків на природу. На кладовищах встановлять оголошення про заборону їх використання.